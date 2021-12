La definizione e la soluzione di: Il pastore detective Rex dell omonima serie TV. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TEDESCO

Significato/Curiosità : Il pastore detective Rex dell omonima serie TV

Pino Valenti (categoria Nati il 9 aprile) febbraio) il Programma Nazionale ha proposto tre nuovi episodi della serie, registrando un ascolto medio di 18,9 milioni di spettatori … … Per quanto Rex Stout ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con pastore; detective; dell; omonima; serie; Un ricovero del pastore ; Una varietà del cane da pastore belga; Quella del buon pastore è nel Vangelo di Giovanni; Un cane bianco pastore abruzzese; Il Woody della serie TV True detective ; La Bullock attrice in Speed e Miss detective ; Il fumetto della DC che esordì su detective Comics; Il detective nato dalla penna di Raymond Chandler; Treccia arrotolata dell e donne di un tempo; Giaccone dell omonimo marchio inglese; Il ruolo dell ex calciatore Franco Baresi; Energia fisica tipica dell a giovinezza; Un quartiere di Cagliari con omonima basilica; Il Giovanni fondatore dell'omonima Enciclopedia; L'Anders Jonas dell'omonima unità di misura; Costellazione omonima della madre di Andromeda; serie , gruppo; Lunga serie , sequela; C è quella degli scacchi in una nota serie TV; Il Woody della serie TV True Detective; Cerca nelle Definizioni