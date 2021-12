La definizione e la soluzione di: Parte del discorso che indica genere e numero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ARTICOLO

Significato/Curiosità : Parte del discorso che indica genere e numero

Parti del discorso singole lingue le suddivisioni in parti del discorso variano a seconda del numero di parti del discorso richieste e secondo la loro definizione. Secondo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con parte; discorso; indica; genere; numero; Lo è chi prende una posizione di parte ; parte metallica in punta alla sac à poche; Apparte nente a noi; Anagramma di sconti che è una parte anatomica; Un discorso tra sé e sé... a teatro; Parte del discorso ; discorso in lode di qualcuno; Un discorso difensivo; Su WhatsApp, indica la lettura colorandosi di blu; Evidenziati, indica ti; Aggettivo che indica il burro avariato; Nome maschile che indica felicità e gioia; Un nemico del genere umano; Il genere musicale di Michael Jackson; Un genere di rock; Un genere narrativo spagnolo del secolo XVI; Ospitò numero se coppie; Nino, autore di numero se colonne sonore; Il numero della persona più in vista; Il numero dei protoni; Cerca nelle Definizioni