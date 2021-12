La definizione e la soluzione di: Il Parlamento può votare quella al Governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FIDUCIA

Significato/Curiosità : Il Parlamento puo votare quella al Governo

Forma di Governo con cui viene allocato il potere tra gli organi portanti dello Stato: Parlamento, Governo e Capo di Stato; la forma di Governo quindi attiene ai rapporti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con parlamento; votare; quella; governo; La Simone che fu presidente del parlamento europeo; Quello Supremo era il parlamento dell Urss; Il parlamento israeliano; Il parlamento a Strasburgo; È presente in sede ma decide di non votare ; Quello universale permette a tutti di votare ; Lo sono le schede per votare ; Si richiede per viaggiare e votare ; A quella di condominio si discutono i problemi; È ampia quella del corridore... rapace; Fred Bongusto cantava quella sul mare; C è quella degli scacchi in una nota serie TV; Rimpiazzo di uno o più ministri in un governo ; Improvvisi cambi di governo ; La linea del governo in relazione agli altri Stati; Quello legislativo è come una legge del governo ; Cerca nelle Definizioni