La definizione e la soluzione di: Non dignitosa, misera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : MESCHINA

Povertà (reindirizzamento da Miseria) di "una dignitosa povertà" mentre una "dignitosa miseria" è un'espressione improponibile. La povertà costituisce la principale causa, ma non l'unica, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con dignitosa; misera; dignitosa , onorevole; Autocommisera rsi: piangersi __; La commette il misera bile; L'Hugo de I misera bili; misera cavalcatura; Cerca nelle Definizioni