La definizione e la soluzione di: Il moto del macchinario che non richiede energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PERPETUO

Significato/Curiosità : Il moto del macchinario che non richiede energia

Macchina (reindirizzamento da macchinario) convertire energia da una forma all'altra (tecnicamente: lavoro in energia, energia in lavoro, lavoro in lavoro). Tipicamente strutturata in un insieme ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

