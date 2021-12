La definizione e la soluzione di: Il Ministero di via XX Settembre: __ e finanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ECONOMIA

Significato/Curiosità : Il Ministero di via XX Settembre: __ e finanze

Via Venti Settembre (Roma) dell'Agricoltura e il Ministero dell'economia e delle finanze nel palazzo delle finanze. ^ Rendina-Paradisi, 1337. ^ Consiglio Comunale di Roma, Proposta n ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

