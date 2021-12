La definizione e la soluzione di: Luoghi diametralmente opposti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTIPODI

Significato/Curiosità : Luoghi diametralmente opposti

Pozzo di San Patrizio (categoria Luoghi mitici e leggendari) con i gigli farnesiani del pontefice Paolo III e ha due ingressi diametralmente opposti. Sull'ingresso del pozzo la scritta "quod natura munimento inviderat ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

