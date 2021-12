La definizione e la soluzione di: Involucro protettivo che scoppietta nei pacchetti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PLURIBALL

Altre definizioni con involucro; protettivo; scoppietta; pacchetti; involucro di tessuto connettivo fibroso; L'involucro della damigiana; involucro di noci e mandorle; E' l'involucro luminoso... della superficie d'una stella; Schermo protettivo del camino; Un tessuto organico sottile e protettivo ; Se è cautelare non è un oggetto protettivo ; Involucro protettivo in vari materiali; scoppietta nel camino; Nome del noto imballaggio... scoppietta nte ing; Vi scoppietta no i ceppi; Un insieme di pacchetti di sigarette; Possono esser contenute in pacchetti detti morbidi; Contiene dieci pacchetti di sigarette; Può avere gli spacchetti ;