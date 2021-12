La definizione e la soluzione di: Se infiammate bisogna rivolgersi a un dentista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GENGIVE

Significato/Curiosità : Se infiammate bisogna rivolgersi a un dentista

Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con infiammate; bisogna; rivolgersi; dentista; Molecole emesse dalle cellule infiammate ; bisogna darla ai buoni consigli; Non bisogna credergli; bisogna anteporli ai diritti; Non bisogna cantarla prima del tempo | Venerdì 26 novembre 2021; rivolgersi contro; rivolgersi a un sostegno... o a un appello; Parole recitate per rivolgersi a una divinità; Un modo di rivolgersi alla persona amata; Bisognosa... del dentista ; Il Male che fa andare dal dentista ; Organizzazione irredentista dell'Irlanda del Nord; Chi vi entra vede le stelle ma non è lo studio del dentista ; Cerca nelle Definizioni