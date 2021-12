La definizione e la soluzione di: Imbarcazione per brevi spostamenti su acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TRAGHETTO

Significato/Curiosità : Imbarcazione per brevi spostamenti su acqua

Barca a vela sfavorevole o mancanza di vento. La vecchia[non chiaro] legislazione definiva Imbarcazione a vela con motore ausiliario le unità da diporto munite di motore (entro ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Un imbarcazione da spiaggia; In un imbarcazione ha luce rossa a sinistra e verde a destra; Una veloce imbarcazione ; Così è detta un imbarcazione sgangherata; L abbrevi azione che molte volte segue Egr; Il non abbrevi ato nelle chat; Fare tragitti brevi ; brevi tà nel dire; Capaci di rapidi spostamenti ; La usa Tarzan per effettuare i suoi spostamenti ; Consente rapidi spostamenti ; Forti spostamenti di masse aeree atmosferische; Pieno di acqua a causa di un guasto; Tessuto dal quale tutta l acqua è evaporata; Può essere d acqua o televisivo; Piante tropicali che radicano nell acqua del mare;