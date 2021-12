La definizione e la soluzione di: I giorni non festivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FERIALI

Significato/Curiosità : I giorni non festivi

Giorno festivo giorni festivi. In culture non cristiane, il ritmo può variare: nel calendario rivoluzionario francese, le festività si ripetevano ogni dieci giorni in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

