La definizione e la soluzione di: È firmata dal popolo come richiesta al governo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PETIZIONE

Significato/Curiosità : e firmata dal popolo come richiesta al governo

Repubblica di Siena (reindirizzamento da governo dei Ventiquattro) espressamente dal governo i casati nobiliari. Nel 1280 si addivenne alla costituzione del governo dei Quindici, in carica fino al 1286 e sostituito dal governo dei ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

