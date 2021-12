La definizione e la soluzione di: Li fanno i bambini per ottenere ciò che vogliono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPRICCI

Significato/Curiosità : Li fanno i bambini per ottenere cio che vogliono

Altre definizioni con fanno; bambini; ottenere; vogliono; Si fanno per mostrare disinteresse senza parlare; Si fanno in strada quando la nazionale vince; Si fanno per beneficenza; Si cambiano ai neonati quando fanno la pupù; Seme o granello di cereali nota marca per bambini ; Fase della vita in cui si è bambini ; Li guardano i bambini alla televisione; Lo si visita con i bambini ; Modello dove colare materiale e ottenere una forma; Arrabattarsi in tutti i modi per ottenere qualcosa; ottenere qualcosa senza pagarlo; Essere degni di ottenere qualcosa di buono; Un luogo dove... tutti vogliono aver ragione; Si usa con coloro che non vogliono sentir ragione; Tutti vogliono __ in prima, canta Ligabue; La pappa... che vogliono i viziati o svogliati; Cerca nelle Definizioni