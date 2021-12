La definizione e la soluzione di: Esente, protetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IMMUNE

Significato/Curiosità : Esente, protetto

Area naturale protetta utilizzato per le prime norme di tutela fu quello estetico, e da questo non fu esente la Legge 1497/1939 sulla tutela paesaggistica. Va comunque sottolineato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con esente; protetto; È presente in sede ma decide di non votare; Elemento chimico presente in molti dentifrici; Cortile con loggiato presente in molti conventi; È sempre presente in ogni presepio; I Santi protetto ri; Il santo protetto re dei single; Organizzazione di malviventi... protetto ri; Santo protetto re della Polonia; Cerca nelle Definizioni