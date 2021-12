La definizione e la soluzione di: Era la banconota con Alessandro Volta: __ lire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIECIMILA

Significato/Curiosità : Era la banconota con Alessandro Volta: __ lire

10.000 lire La banconota da 10 000 lire era uno dei tagli di cartamoneta circolanti in Italia prima dell'introduzione dell'euro. Il testo di legge che regolava gli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

