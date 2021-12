La definizione e la soluzione di: Disturbo oculare che comporta visione doppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIPLOPIA

Significato/Curiosità : Disturbo oculare che comporta visione doppia

Acutezza visiva (categoria Fisiologia della visione) (posizionati quasi esclusivamente nella fovea), che in base alla tipica lunghezza focale dell'ottica oculare (16 mm circa o 62-63 diottrie), sottendono un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con disturbo; oculare; comporta; visione; doppia; disturbo fisico non grave; Sindrome, disturbo autistico descritto nel 1944; disturbo fisico; disturbo delle arterie; Membrana oculare ; Patologia senile del cristallino oculare ; Dispositivo oculare per la realtà virtuale; Membrana che avvolge il bulbo oculare ; Tendenza a ripetere un comporta mento; Così è un comporta mento sanzionabile dall arbitro; Possono comporta rli le ristrutturazioni aziendali; Caratterizza chi si comporta con valore; Una previsione personale; Li guardano i bambini alla televisione ; Il Fazio della televisione ; Era una suddivisione amministrativa con medici e ambulatori; doppia curva a S nei circuiti sportivi fra; Hanno l ancia doppia ; Un esperto in partita doppia abbr; S intende di partita doppia ; Cerca nelle Definizioni