La definizione e la soluzione di: Dare in regalo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DONARE

Significato/Curiosità : Dare in regalo

Five Nights at Freddy's 2 di Puppet, si dovranno Dare dei regali a quelli che sembrano essere quattro bambini morti. Dopo aver dato i regali, si dovrà Dare la "vita" mettendo le ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con dare; regalo; Sfreccia nel traffico per dare soccorso medico; Nel loro paese Pinocchio può non andare a scuola; Forno per riscaldare il metallo prima di lavorarlo; Grido dei marinai per sincronizzarsi e dare ritmo; Un regalo pasquale; Ornano i pacchi regalo ; regalo ; Dribblato... come un regalo ; Cerca nelle Definizioni