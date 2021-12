La definizione e la soluzione di: Dare un morso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ADDENTARE

Significato/Curiosità : Dare un morso

Morsicatura di ragno (reindirizzamento da morso di ragno) l'uomo. Sebbene il 98-99% dei loro morsi sia innocuo, nei casi restanti il morso comporta ferite necrotiche, tossicità sistemica e, più di rado, la morte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

