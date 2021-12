La definizione e la soluzione di: Come la vite che gira a vuoto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPANATA

Significato/Curiosità : Come la vite che gira a vuoto

Altre definizioni con come; vite; gira; vuoto; È firmata dal popolo come richiesta al governo; Sconosciuta... come la X del matematico; Denuncia di un reato come la diffamazione; come un nemico che non ha umanità; La fettina di vite llo cotta ai ferri...alla francese; Si espandono nel muro grazie a una vite ; È detta vite llo marino; Tante sono le vite d un gatto; Rivoltare le cose a proprio favore: rigira re la __; Per gira rlo in banca lo si firma; Se ne ricava una ingente quantità dai gira soli; Si batte per gira re; Dondolare nel vuoto : stare a __; vuoto e pieno di sé; Un vuoto nella roccia; Sospesi nel vuoto ;