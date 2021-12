La definizione e la soluzione di: Come un bulbo o un testimone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OCULARE

Significato/Curiosità : Come un bulbo o un testimone

Delitto di Garlasco della famiglia Stasi.. Il capello castano chiaro risulta invece privo di bulbo e quindi di DNA, mentre i residui sotto le unghie presentano marcatori maschili ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con come; bulbo; testimone; Sconosciuta... come la X del matematico; Denuncia di un reato come la diffamazione; come la vite che gira a vuoto; come un nemico che non ha umanità; L'erba col bulbo ... usata per condire; bulbo a spicchi; Membrana che avvolge il bulbo oculare; Bel fiore nato dal bulbo ; Corre con il testimone ; Lo Snowden testimone di un caso di spionaggio USA; Le corse... in cui si passa il testimone ; Un testimone che parla per sentito dire Lat; Cerca nelle Definizioni