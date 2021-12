La definizione e la soluzione di: In chiesa si suona quello a canne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORGANO

Significato/Curiosità : In chiesa si suona quello a canne

Organo a canne L'organo a canne, noto anche semplicemente come organo essendo il componente più noto della famiglia degli organi, è uno strumento musicale della famiglia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con chiesa; suona; quello; canne; Stanza vicino alla chiesa dove si prepara la messa; Si brucia in chiesa ; Sezioni longitudinali della chiesa ; Non va mai in chiesa ; Con Elio suona no quelle Tese; Utili a suona re bene, come sono certe d; suona in tasca; Risuona no numerosi in un conflitto a fuoco; quello dei diritti umani è promosso dall ONU; quello alternativo taglia legno o metallo; quello d archi è un gruppo di musicisti classici; Insalata violacea, c è quello di Treviso e Verona; Ragionamento come quello di Achille e la tartaruga; Aromi naturali come zafferano e canne lla; Fucili a due canne ; Uno dei suoi centri principali è canne s; Uccello rosa canne lla;