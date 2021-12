La definizione e la soluzione di: Cani, gatti, criceti, pesci rossi...: __ domestici. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ANIMALI

Significato/Curiosità : Cani, gatti, criceti, pesci rossi...: __ domestici

Vincitori del premio Ig Nobel Eduardo Segura, di Tarragona, Spagna, per aver inventato la lavatrice per cani e gatti Lavakan de Aste. Ricerca Interdisciplinare - Karl Kruszelnicki dell'Università ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

