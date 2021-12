La definizione e la soluzione di: Si avvitano per illuminare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : LAMPADINE

Significato/Curiosità : Si avvitano per illuminare

Personaggi di Harry Potter capacità di profetizzare alcunché e le previsioni corrette che fa si avverano solo per caso. Le uniche due vere profezie che effettua sono inconsce e ispirate ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con avvitano; illuminare; illuminare ... esplodendo; Cerca nelle Definizioni