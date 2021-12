La definizione e la soluzione di: L asceta che vive isolato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : EREMITA

Significato/Curiosità : L asceta che vive isolato

Ascetismo (reindirizzamento da asceta) "abitante della foresta" (vanaprastha) e di un asceta errante (parivrajaka). Questi erano asceti che - spesso in età avanzata - si ritiravano nella solitudine ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

