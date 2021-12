La definizione e la soluzione di: Armonica corrispondenza fra oggetti fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PENDANT

Significato/Curiosità : Armonica corrispondenza fra oggetti fra

Chitarra (sezione Cassa Armonica) composta dalle fasce dal fondo e dalla tavola Armonica. Le fasce e il fondo sostengono la tavola Armonica e riflettono il suono. Le fasce sono composte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con armonica; corrispondenza; oggetti; Era diretta da Muti: __ Filarmonica della Scala; Il polmone della fisarmonica ; La fisarmonica argentina; Disposizione armonica e proporzionale delle varie parti di un'opera d'arte; I professionisti che consegnano la corrispondenza ; Bocciare... la corrispondenza ricevuta; Si trovano in corrispondenza dei reni; Acquisto per corrispondenza ; Dà nuova vita a vecchi oggetti : __ creativo; In quelle dei pantaloni ci stanno piccoli oggetti ; oggetti abbinati; Marasma, catasta di oggetti alla rinfusa; Cerca nelle Definizioni