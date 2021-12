La definizione e la soluzione di: Accomodarsi su una panchina o su una poltrona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SEDERSI

Altre definizioni con accomodarsi; panchina; poltrona; È fresca sulla panchina dove non ci si può sedere; Zona naturale protetta giocatore in panchina ; panchina da giardini; Un calciatore in panchina ; Stare in poltrona ; Sistemati in poltrona ; John __, il regista di Una poltrona per due; poltrona su cui ci si può sdraiare fra;