La definizione e la soluzione di: Accertamento o ricerca eseguito da un controllore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ISPEZIONE

Significato/Curiosità : Accertamento o ricerca eseguito da un controllore

Regolamento generale sulla protezione dei dati sicurezza nazionale o di ordine pubblico ("le autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, Accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 28 dicembre 2021

Altre definizioni con accertamento; ricerca; eseguito; controllore; Procedura di accertamento ; accertamento , controllo; accertamento di una testimonianza in tribunale; Lo studio dei sistemi che portano il pensiero all'accertamento della verità; ricerca to e non accessibile a tutti; Misura per indumenti ricompensa per ricerca ti; Il ritratto del ricerca to; Il celebre scrittore di Alla ricerca del tempo perduto; Un disegno eseguito con l'ago; eseguito a... pennello; eseguito , compiuto; eseguito ... come un reato; Lo chiede il controllore ; Un verbo del controllore ; Cerca nelle Definizioni