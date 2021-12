La definizione e la soluzione di: Lo Zeus latino... fra i giorni della settimana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GIOVEDÌ

Significato/Curiosità : Lo Zeus latino... fra i giorni della settimana

Giovedì (categoria giorni della settimana) Giovedì è il giorno della settimana tra il mercoledì e il venerdì, dal latino Iovis dies «giorno di Giove». L'inglese Thursday e il tedesco Donnerstag ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

