La definizione e la soluzione di: Viene aggiudicato con una gara pubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : APPALTO

Significato/Curiosità : Viene aggiudicato con una gara pubblica

Consip (reindirizzamento da Concessionaria servizi informativi pubblici) Viene bandita la prima asta online del settore pubblico. Nel 2003 nasce il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA), nel 2008 Viene bandito ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

