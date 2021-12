La definizione e la soluzione di: Vettura di Babbo Natale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SLITTA

Significato/Curiosità : Vettura di Babbo Natale

Altre definizioni con vettura; babbo; natale; In sella e in vettura ; Una vettura giapponese; Lo è la vettura in moto; Rovesciare una vettura ; Cosi è chiamato babbo Natale dagli Inglesi; Si scrivono a babbo Natale; Il colore di babbo Natale; Ha dato origine alla tradizione di babbo Natale; Città natale di Torquato Tasso nel golfo di Napoli; Il giorno prima di natale ; Città natale di Berlinguer e Cossiga; Vivaio di alberi di natale ;