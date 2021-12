La definizione e la soluzione di: Veicolo che si ricarica a corrente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELETTRICO

Significato/Curiosità : Veicolo che si ricarica a corrente

Auto elettrica (sezione ricarica) come peculiarità svantaggiosa si hanno una limitata autonomia fra le ricariche, un elevato tempo impiegato per la ricarica e la scarsa durata delle batterie ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

