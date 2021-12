La definizione e la soluzione di: L uovo... ben vestito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : IN CAMICIA

Significato/Curiosità : L uovo... ben vestito

Pala di Brera (sezione La conchiglia e l'uovo) occhi della Vergine il cui volto ovale si pone perfettamente in linea con l'uovo di struzzo che pende dal catino absidale, di cui riproduce la forma perfetta ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con uovo; vestito; Le associazioni che promuovo no il turismo locale; Lo è il libro nuovo ; Allacciare di nuovo una relazione; Bocciano o promuovo no; Rivestito d un prezioso metallo; Togliere benefici agli investito ri; Rivestito di morbida pelle, come certi divani; L investito re che fugge; Cerca nelle Definizioni