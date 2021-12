La definizione e la soluzione di: Uno studioso come Émile Durkheim o Max Weber. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SOCIOLOGO

Significato/Curiosità : Uno studioso come emile Durkheim o Max Weber

Émile Durkheim Émile Durkheim (Épinal, 15 aprile 1858 – Parigi, 15 novembre 1917) è stato un sociologo, filosofo e storico delle religioni francese. La sua opera è stata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

