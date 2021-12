La definizione e la soluzione di: Uno scambio continuativo di lettere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CARTEGGIO

Significato/Curiosità : Uno scambio continuativo di lettere

Diritto commerciale (reindirizzamento da scambio di beni) per una sola parte dell'anno, come per esempio uno stabilimento balneare, purché questo sia continuativo negli anni. Non è imprenditore il professionista: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con scambio; continuativo; lettere; Lo scambio ... per contratto; Uno scambio di battute; scambio di messaggi in Internet; scambio di opinioni, per lo più in ambito politico; L ignoto... in lettere ; Due lettere di Skinner; Le ultime lettere di Maigret; Osservatorio in tre lettere ; Cerca nelle Definizioni