La definizione e la soluzione di: La unità di peso dell affettato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ETTO

Significato/Curiosità : La unita di peso dell affettato

Produzione dello zucchero (reindirizzamento da Zucchero di barbabietola) sono la canna da zucchero (che contiene saccarosio al 7-18% in peso) e, dal XIX secolo, la barbabietola da zucchero (che ne contiene in ragione dell'8-22% ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con unità; peso; dell; affettato; unità di misura dell intensità acustica; Un singolo che è parte di una comunità ; Il superiore di una comunità monastica; Le unità di Polizia con i cani; Ponte di funi sospeso e dondolante; Caricare di un peso ; Oggetto di grande peso che le navi calano a fondo; Un peso per l alpino; Un altro nome dell imperatore Augusto; L azienda costruttrice dell a Vespa; L inventore dell a rivoltella; La Musa dell astronomia; Si imbottisce con affettato ; Si mangia affettato ; Porzione di affettato ; Un affettato elegantone; Cerca nelle Definizioni