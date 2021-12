La definizione e la soluzione di: L ultimo dell anno si mangia con le lenticchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : COTECHINO

Significato/Curiosità : L ultimo dell anno si mangia con le lenticchie

Giubiana (categoria Pagine con collegamenti non funzionanti) contadina imponeva di mangiare nel giorno della Giobia almeno un piatto di lenticchie con cotechino, per tradizione questo avrebbe allontanato i disagi degli ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

