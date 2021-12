La definizione e la soluzione di: Le truppe a piedi come gli alpini e i bersaglieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : FANTERIA

Significato/Curiosità : Le truppe a piedi come gli alpini e i bersaglieri

Campagna italiana di Russia (categoria Battaglie che coinvolgono gli alpini) seconda grande offensiva sovietica a nord del Don travolse gli alpini ancora in linea, i quali, mal equipaggiati e a corto di rifornimenti, iniziarono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con truppe; piedi; come; alpini; bersaglieri; I capi delle truppe di cosacchi nel 1500 rus; truppe di rincalzo; Un drappello di truppe ; File di truppe inquadrate; Abebe Bikila vinse quella olimpica a piedi scalzi; I soldati... a piedi ; La terra sotto i piedi ; Mani e piedi ; Un organismo come una pianta o un albero; Creature come ... Memole; come Lina Wertmuller e Kathryn Bigelow; La Eva attrice statunitense in come un tuono; Uno studioso come Émile Durkheim o Max Weber; Attrezzo alpini stico per colpire il ghiaccio; Il motto degli alpini ; Impegnativa escursione alpini stica; Lo scala l’alpini sta; È rimasto in testa ai bersaglieri ; Un generale caro ai bersaglieri ; Quello dei bersaglieri è rosso; Il fondatore del corpo dei bersaglieri ; Cerca nelle Definizioni