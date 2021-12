La definizione e la soluzione di: Tratto di strada scavato nella montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : GALLERIA

Significato/Curiosità : Tratto di strada scavato nella montagna

Altre definizioni con tratto; strada; scavato; nella; montagna; Singola sezione che specifica termini di contratto ; Il ritratto del ricercato; Una colonna dell estratto conto; Contrario di astratto ; strada denominata SS, di importanza nazionale; Colonnina in pietra posta ai bordi della strada ; Per strada , aumenta nell ora di punta; La strada del... tramonto; scavato dall acqua; scavato dall azione delle acque; scavato dalle acque; E' scavato fra i monti; La madre di Maria nella tradizione cristiana; Si piantano nella terra per tendere un tirante; nella saga di Rocky, la protagonista femminile; Aromi naturali come zafferano e cannella ; Una galleria nella montagna ; Un gallo di montagna ; Mezzo di trasporto in montagna ; L'hanno molti trenini di montagna ;