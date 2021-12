La definizione e la soluzione di: Trasformano la fola in favola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AV

Significato/Curiosità : Trasformano la fola in favola

Dialetto massese (sezione Il Si impersonale per esprimere la I persona del plurale) igghj'ère più ffòrto che llé. A l'è piaciu!a la fòla? A la vogghjàn arzintire? "El Vénto e i SsólE ", versione in dialetto di Antona (frazione montana, del ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con trasformano; fola; favola; trasformano sposo in sponsor; trasformano pali in pedali; trasformano gli uomini in mariti; trasformano la calce in calcare; L uccello che canta zufola ndo; La pantofola ... elettrica; Animale che grufola ; Impetuose fola te; Il cantautore italiano che ha in repertorio Come una favola ; Il cantautore che ha in repertorio Come una favola ; L'insegnamento alla fine della favola ; Piace alla cicala della favola di Esopo; Cerca nelle Definizioni