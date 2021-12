La definizione e la soluzione di: C è di tolleranza o di pagina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MARGINE

Significato/Curiosità : C e di tolleranza o di pagina

tolleranza (ingegneria) Con tolleranza si intende il limite o i limiti accettabili delle variazioni di una dimensione fisica, una proprietà fisica di un oggetto manufatto, di un ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

