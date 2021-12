La definizione e la soluzione di: Lo tiene sul volto chi si è offeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRONCIO

Significato/Curiosità : Lo tiene sul volto chi si e offeso

Milano (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) internazionale. Il festival si tiene nel mese di settembre in varie sale e spazi aperti della città. Inoltre, nel 2000, è stato fondato il MIFF, il Milano ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con tiene; volto; offeso; Le pene inflitte a chi si ritiene colpevole; Il luogo dove ci si tiene in forma; Ragionamento con cui si sostiene una tesi; Sostiene il fiore; Relativo ai bambini o a loro rivolto ; Il Frank youtuber, volto di TV e cinema; Un appellativo formale rivolto al rettore; L uccello conosciuto come avvolto io degli agnelli; offeso , sdegnato; offeso nei diritti; Si chiede all'offeso ; offeso negli interessi; Cerca nelle Definizioni