La definizione e la soluzione di: Tessuto molto leggero chiamato velo crespo fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CHIFFON

Significato/Curiosità : Tessuto molto leggero chiamato velo crespo fra

