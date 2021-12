La definizione e la soluzione di: Tessuto dal quale tutta l acqua è evaporata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ASCIUTTO

Significato/Curiosità : Tessuto dal quale tutta l acqua e evaporata

