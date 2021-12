La definizione e la soluzione di: Terreno leggermente in discesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECLIVIO

Significato/Curiosità : Terreno leggermente in discesa

discesa libera minimizza la resistenza dell'aria, con le gambe leggermente divaricate, la schiena parallela al Terreno, le mani avanzate a tagliare l'aria e i bastoncini ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con terreno; leggermente; discesa; Stretto percorso nel terreno o nella roccia; terreno di piante con stelo flessibile; Si addentra nel terreno ; Lo approccio per tastare il terreno ; Bevanda leggermente alcolica a base di mele; Fiatare leggermente ; Bagnare leggermente ; Antidolorifico, antalgico, leggermente sedativo; discesa della temperatura del corpo umano per esaurimento; La prima discesa in mare di una nave; discesa che è specialità dello sci alpino; Precede una discesa ;