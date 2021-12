La definizione e la soluzione di: Tempo verbale che è anche un dono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PRESENTE

Significato/Curiosità : Tempo verbale che e anche un dono

Rivelazione (sezione verbale) sarebbe né verbale né letterale, anche se avrebbe dei contenuti proposizionali. I profeti sarebbero ispirati da un messaggio Divino, che avrebbe luogo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

