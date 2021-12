La definizione e la soluzione di: Telecronista sportivo friulano della Rai: Bruno __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PIZZUL

Giorgio Martino (categoria Telecronisti della Nazionale italiana di calcio) un concorso per radio-telecronisti, bandito dalla RAI nel 1968, inizia la sua carriera nell'ambito sportivo come Telecronista di ciclismo, calcio, pallavolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con telecronista; sportivo; friulano; della; bruno; Il Martellini che fu un telecronista sportivo; Il Fabio telecronista sportivo di Sky; Informa il telecronista sui movimenti nelle panchine; Un alloro sportivo ; Una famosa marca d abbigliamento sportivo ; Il Sandro cronista sportivo dalla voce roca; Sconfiggere un avversario sportivo ; friulano di una città; Comune friulano che nacque come colonia romana; Valico friulano al confine con la Slovenia; Vino passito friulano ; Locale della casa, da pranzo o da letto; Lo Zeus latino... fra i giorni della settimana; Per la Bibbia Dio lo è del cielo e della terra; Il Woody della serie TV True Detective; La mela lanciata da Eris nel mito: pomo della __; bruno ... vive in Italia; Tra bruno e verde; Giallo bruno ; Così mori Giordano bruno ;