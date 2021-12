La definizione e la soluzione di: Un tegame da tagliatelle al forno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PIROFILA

Significato/Curiosità : Un tegame da tagliatelle al forno

Ragù bolognese (reindirizzamento da tagliatelle alla bolognese) bolognese) è un tipico ragù di carne tritata mista della cucina bolognese. È tradizionalmente servito con le tagliatelle all'uovo (tagliatelle al ragù), ma ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

tegame per orate e branzini; Piccolo tegame ; Un tegame largo e basso; Il tegame della strega; tagliatelle in brodo della cucina giapponese; L'intingolo per le tagliatelle ; Un sugo per tagliatelle ; La città delle tagliatelle ; Componenti edilizi di argilla cotta in forno ; Un classico fra i dolci da forno ; Accessorio del forno ; Il fume che bagna forno vo;