La definizione e la soluzione di: La Taylor de La gatta sul tetto che scotta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ELIZABETH

Significato/Curiosità : La Taylor de La gatta sul tetto che scotta

La gatta sul tetto che scotta (film 1958) La gatta sul tetto che scotta (Cat on a Hot Tin Roof) è un film del 1958 diretto da Richard Brooks, tratto dall'omonimo dramma teatrale di Tennessee Williams ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

