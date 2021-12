La definizione e la soluzione di: Tale è un regnante privato della sovranità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEPOSTO

Significato/Curiosità : Tale e un regnante privato della sovranita

Impero di Alessandro Magno (sezione Amministrazione dell'impero e della corte) La sovranità di Alessandro si basava sulla sua appartenenza alla dinastia regnante degli Argeadi, come successore ed erede di suo padre Filippo II, e sul ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con tale; regnante; privato; della; sovranità; Totale numerico ottenuto in una gara o concorso; Città natale di Torquato Tasso nel golfo di Napoli; Isole al largo della Scozia occidentale ; La capitale del loro paese è Tallinn; Dinastia regnante su Napoli di origine capetingia; L'attuale dinastia regnante nei Paesi Bassi; L'Elisabetta regnante ; La Casa regnante ; L investigatore privato amante delle orchidee; Antico istitutore privato ; privato della proprietà; Dipendente privato o pubblico; L Edison che brevettò l invenzione della lampada; Gli abitanti della Basilicata; Vasto altipiano della Romania; L Umberto della Tenda Rossa; Per la Costituzione, gli appartiene la sovranità ; Emblema di sovranità ; Territori sottomessi a una sovranità esterna; Cerca nelle Definizioni