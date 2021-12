La definizione e la soluzione di: La sua stagione termina il 31 gennaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CACCIA

Significato/Curiosità : La sua stagione termina il 31 gennaio

stagione stagione (disambigua). La stagione è ciascuno dei periodi temporali in cui è suddiviso l'anno solare. Esistono diversi modi di definire una stagione: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 27 dicembre 2021

Altre definizioni con stagione; termina; gennaio; Si attendono a fine stagione ; Relativa alla stagione più calda dell anno; La stagione in cui si va di più in spiaggia; La stagione di Halloween; Sicuro, determina to; Aggressività agonistica e determina zione; Il nodo con cui termina il capestro; termina con la sentenza; Lo sono i mesi di dicembre, gennaio e febbraio; Nato a Bogotà il 13 gennaio 1997, il ciclista colombiano è il vincitore del Giro del 2021; L uccello che ricorda gli ultimi giorni di gennaio ; Quella del 6 gennaio tutte le feste si porta via; Cerca nelle Definizioni